Усик — Джошуа 2: онлайн-трансляція бою

Великий бокс пройде на Близькому Сході

"Лють на Червоному морі" — таку назву організатори дали вечору боксу в Джидді (Саудівська Аравія) Усик — Джошуа 2, в рамках якого 20 серпня відбудеться титульний поєдинок у надважкій вазі.

"Телеграф" проведе текстовий онлайн головного поєдинку вечора боксу у Джидді. За подіями шоу, в рамках якого в андеркарді відбудуться кілька цікавих поєдинків, можна стежити у нашій трансляції вечора боксу. У цій статті будуть доступні відео моменти шоу. Головний бій орієнтовно розпочнеться о 01:00 21 серпня.

Онлайн-трансляція бою Усик — Джошуа 2

Олександр після перемоги над Джошуа у вересні 2021 року завоював 4 чемпіонські пояси WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі. У Джидді Усик вперше захищатиме чемпіонські титули у цій вазі. Крім того, на кону поєдинку з Ентоні стоятиме вакантний пояс The Ring, який звільнився після того, як чемпіон світу Тайсон Ф’юрі оголосив про закінчення кар’єри.

Промовідео бою Усик - Джошуа 2

Олександр підходить до поєдинку у своїй оптимальній вазі, а ось Джошуа буде потужнішим, ніж минулого разу. Британець показав на терезах 110,9 кг, а українець — 100,1 кг.

Бій Усик — Джошуа 2 покажуть відразу на кількох платформах безкоштовно. "Телеграф" докладно пояснював, як дивитися поєдинок в Україні. Додамо, що пряму відеотрансляцію вечора боксу в Джидді можна подивитися на:

сайті та у додатку Parimatch

платформі Megogo

телеканалі 2+2

регіональних каналах "Суспільного телебачення"

Нагадаємо, Усик є фаворитом у другому протистоянні з Джошуа.