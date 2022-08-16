Усик — Джошуа 2: букмекери змінили коефіцієнти на супербій

Фахівці віддають перевагу українцеві

Лише кілька днів залишається до головної події року в українському боксі — реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Букмекери трохи "додали" шансів британцю у цій дуелі.

Про це повідомляє букмекерська компанія Парі-Матч.

На думку аналітиків, Олександр є невеликим фаворитом дуелі. На успіх Усика можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,66, а ось у британця шансів трохи менше – коефіцієнт 2,55. До речі, у порівнянні з прогнозом за 10 серпня букмекери трохи "додали" шансів Джошуа. Додамо, що найімовірнішим результатом поєдинку фахівці вважають перемогу українця одноголосним рішенням суддів (коефіцієнт 3,20).

Прогноз букмекерів на бій-реванш Олександр Усик — Ентоні Джошуа (дані за 16 серпня):

Парі-Матч: (перемога Усика 1,66 — нічия 21,00 — перемога Джошуа 2,55)

Бій Усик — Джошуа 2 відбудеться 20 серпня в Саудівській Аравії. В Україні поєдинок покажуть безкоштовно одразу на кількох платформах. На кону дуелі стоятимуть 5 чемпіонських поясів, 4 з яких належать поки що Олександру.

Нагадаємо, відомий промоутер не вірить в українця через його габарити.