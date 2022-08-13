"Великий і габаритний": Усик підійде до реваншу з Джошуа у новій вазі

Український чемпіон сильно набрав у вазі перед поєдинком 20 серпня

Володар титулів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) помітно додав у вазі перед реваншем з британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це заявив ексчемпіон світу з боксу британець Амір Хан в інтерв’ю talkSPORT. Хан вважає, що Усик має чудовий боксерський IQ, а ось Джошуа може перемогти, якщо влаштує з перших раундів бійку на ринзі. За словами Аміра, Усик дуже сильно додав у вазі у порівнянні з першим боєм з Ентоні. Додамо, що Хан нещодавно відвідав Усика у тренувальному таборі в Дубаї (ОАЕ).

"Він (Усик, — ред.) був у чудовій формі, набагато більший, набагато габаритніший. Знаєте, деякі додають у вазі й виглядають пухкими, але він був у формі. Виглядав сильним і, схоже, правильно набирав вагу. Він каже, що додав 15 кг після останнього бою. Чи зробить це його повільним? Не думаю. Я бачив, як він боксує з тінню, я бачив його на лапах, він виглядав дуже швидким, і у нього чудова робота ніг. Він технар, а його боксерський IQ, гадаю, найкращий… І те, наскільки він точний — це те, що допомагає йому вигравати бої", — розповів Хан.

Зазначимо, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Олександр вступив до лав тероборони. Пізніше він вирішив провести реванш із Джошуа та виїхав за кордон. Дружина Олександра розповідала, що Усик сильно схуд через війну. У першому бою вага Олександра складала 100,2 кг.

Нагадаємо, бій Усик — Джошуа 2 буде показано в Україні безкоштовно. Додамо, що букмекери вважають українця фаворитом у реванші.