"Большой и крупный": Усик подойдет к реваншу с Джошуа в новом весе

Украинский чемпион сильно набрал в весе перед боем 20 августа

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) заметно прибавил в весе перед реваншем с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Об этом завил экс-чемпион мира по боксу британец Амир Хан в интервью talkSPORT. Хан считает, что Усик обладает превосходным боксерским IQ, а вот Джошуа может победить, если устроит с первых раундов драку на ринге. По словам Амира, Усик очень сильно прибавил в весе в сравнении с первым боем с Энтони. Добавим, что Хан недавно посетил Усика в тренировочном лагере в Дубае (ОАЭ).

"Он (Усик, — ред.) был в отличной форме, намного больше, намного крупнее. Знаете, некоторые прибавляют в весе и выглядят рыхлыми, но он был в форме. Выглядел сильным и, похоже, правильно набирал вес. Он говорит, что прибавил 15 кг после последнего боя. Сделает ли это его медленным? Не думаю. Я видел, как он боксирует с тенью, я видел его на лапах, — он выглядел очень быстрым, и у него отличная работа ног. Он технарь, а его боксерский IQ, думаю, лучший… И то, насколько он точен, — это то, что помогает ему выигрывать бои", — рассказал Хан.

Отметим, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину Александр вступил в ряды теробороны. Позднее он решил провести реванш с Джошуа и выехал за границу. Жена Александра рассказывала, что Усик сильно исхудал из-за войны.

Напомним, бой Усик — Джошуа 2 будет показан в Украине бесплатно. Добавим, что букмекеры считают украинца фаворитом в реванше.