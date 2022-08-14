"Усика нокаутують, він дуже великий": промоутер дав прогноз на реванш з Джошуа

Британця вразила фізична форма Усика

Британський промоутер Едді Гірн дав свій прогноз на реванш Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) та Олександра Усика (19-0, 13 КО). Бій найкращих боксерів дивізіону відбудеться 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія).

На думку менеджера, Усик програє поєдинок нокаутом. Про це Гірн розповів в інтерв’ю з Boxing Social, передає boxing247. Едді вважає, що Усик діятиме агресивно у другому поєдинку і нарветься на потужний удар Джошуа. Крім того, промоутер зазначив, що українець підходить до поєдинку у новій великій вазі, що не типово для нього.

"Усик виглядає дуже великим. Я очікую, що він спробує здолати Ей Джея.

Думаю, цей бій завершиться за шість раундів. Це буде війна. Не думаю, що Усик хоче, щоб його обійшов Ей Джей, щоб боксувати другим номером проти агресивного Ентоні Джошуа.

Я очікую, що він буде агресивним і думаю, що його нокаутують", — заявив Гірн.

Читайте також: Категорія Спорт Усик — Джошуа 2: переможець отримає ще один чемпіонський пояс: деталі Українець та британець проведуть бій за 5 поясів, три з яких вважаються основними

Зазначимо, Усик набрав 15 кг до бою з Джошуа. Про це розповів британський боксер Амір Хан, який побував у тренувальному таборі українця. До речі, Олександр є фаворитом у протистоянні, яке покажуть в Україні безкоштовно.