"Усика нокаутируют, он очень большой": промоутер дал прогноз на реванш с Джошуа

Британца впечатлила физическая форма Усика

Британский промоутер Эдди Хирн дал свой прогноз на реванш Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и Александра Усика (19-0, 13 КО). Бой лучших боксеров дивизиона состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

По мнению менеджера, Усик проиграет поединок нокаутом. Об этом Хирн рассказал в интервью с Boxing Social, передает boxing247. Эдди считает, что Усик будет действовать агрессивно во втором поединке и нарвется на мощный удар Джошуа. Кроме того, промоутер отметил, что украинец подходит к поединку в новом большом весе, что не типично для него.

"Усик выглядит очень большим. Я ожидаю, что он попытается одолеть Эй Джея.

Думаю, этот бой завершится через шесть раундов. Это будет война. Не думаю, что Усик хочет, чтобы его обошел Эй Джей, чтобы боксировать вторым номером против агрессивного Энтони Джошуа.

Я ожидаю, что он будет агрессивным, и думаю, что его нокаутируют", — заявил Хирн.

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Отметим, Усик набрал 15 кг к бою с Джошуа. Об этом рассказал британский боксер Амир Хан, побывавший в тренировочно лагере украинца. К слову, Александр является фаворитом в противостоянии, которое покажут в Украине бесплатно.