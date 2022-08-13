Усик — Джошуа 2: переможець отримає ще один чемпіонський пояс: деталі

Українець та британець проведуть бій за 5 поясів, три з яких вважаються основними

Український боксер, чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО), який серйозно набрав у вазі, та британець Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у реванші розіграють також пояс The Ring.

Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон у Twitter. Він зазначив, що пояс стоятиме на кону через рішення британця Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) покинути бокс.

"У матчі-реванші між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа наступної суботи (20 серпня) на кону стоятиме вакантний титул журналу Ring Magazine у надважкій вазі після того, як Тайсон Ф’юрі звільнив його", — написав Бенсон.

Журналіст також зазначив, що вакантним, схоже, став ще один чемпіонський пояс – WBC. Доля цього титулу поки що залишається невідомою. Додамо, що головною метою Усика в боксі є статус абсолютного чемпіона світу у гевівейті. Для цього йому необхідно до своїх поясів WBA, WBO та IBF завоювати титул WBC. До речі, в 1-й важкій вазі (до 90,718 кг) Олександр уже був абсолютним чемпіоном світу.

Бій Усик — Джошуа 2 відбудеться 20 серпня в Джидді (Саудівська Аравія). Поєдинок покажуть безкоштовно в Україні, а українець є фаворитом реваншу.