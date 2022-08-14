Усика переконали дати бій Джошуа під час війни поранені бійці ЗСУ: подробиці

Олександр до останнього не хотів залишати країну у тяжкі часи

Поранені українські солдати попросили Олександра Усика (19-0, 13 КО) дати реванш Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО), попри повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Про це в інтерв’ю 24-му каналу розповів промоутер українського чемпіона Олександр Красюк. Він зазначив, що Усик до останнього не хотів залишати рідну країну.

Красюк розповів, що повномасштабна війна застала Усика за кордоном. Олександр відразу вирушив на батьківщину і вже 26 лютого був у Києві, де відразу ж вступив до лав тероборони. Боксер патрулював вулиці з іншими мешканцями столиці. Високопосадовці та офіцери ЗСУ радили спортсмену провести бій з Джошуа, адже таким чином він привернув би увагу всього світу до України.

"У нього багато друзів високопосадовців, у Збройних Силах України – з багатьма спілкувався та радився з цього приводу. Жодного разу він не чув: "Ні, ні, Сашко. Залишайся в Україні. Роби те, що ти робиш, бо це необхідно". Усі без винятку люди казали: "Саша, збирайся. Ти – рупор світового масштабу. Ти зможеш допомогти Україні. Ти зможеш донести до світу, що дійсно відбувається. Чим більше уваги буде до України, тим краще для нас. Нам потрібні перемоги. Ти професійний боксер, тож, будь ласка, займайся своєю справою", — зазначив Красюк.

Промоутер розповів, що після цього Усик почав сумніватися, чи справді потрібно відмовитися від поєдинку, а останньою краплею стала поїздка чемпіона світу з боксу до львівського шпиталю. Там поранені українські солдати хором попросили Олександра боротися та здобути перемогу.

"Останньою краплею, здавалося, було, коли він у Львові приїхав до шпиталю. Всі хлопці з важкими пораненнями зібралися і всі як один сказали, що нам потрібна твоя перемога, йди і бийся. Говори зі світом, демонструй те, що ти маєш демонструвати. Нехай лунає гімн, нехай майорить прапор", — розповів Красюк.

Нагадаємо, бій Усик — Джошуа 2 відбудеться 20 серпня в Джидді (Саудівська Аравія). На кону поєдинку стоятимуть 4 пояси Усика та один вакантний титул, який звільнився після того, як Тайсон Ф’юрі оголосив про закінчення кар’єри. До речі, реванш можна буде переглянути в Україні абсолютно безкоштовно. Фаворитом другого поєдинку є українець.