Усика убедили дать бой Джошуа во время войны раненные бойцы ВСУ: подробности

Александр до последнего не хотел покидать страну в тяжелые времена

Раненые украинские солдаты попросили Александра Усика (19-0, 13 КО) дать реванш Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), несмотря на полномасштабное вторжение рф в Украину.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал промоутер украинского чемпиона Александр Красюк. Он отметил, что Усик до последнего не хотел покидать родную страну.

Красюк рассказал, что полномасштабная война застала Усика за рубежом. Александр тут же отправился на родину и уже 26 февраля был в Киеве, где сразу же вступил в ряды теробороны. Боксер патрулировал улицы с другими жителями столицы. Высокопоставленные чиновники и офицеры ВСУ советовали спортсмену провести бой с Джошуа, ведь таким образом он привлечет внимание всего мира к Украине.

"У него много друзей высокопоставленных чиновников, в Вооруженных Силах Украины – со многими общался и советовался по этому поводу. Ни разу он не слышал: "Нет, нет, Саша. Оставайся в Украине. Делай то, что ты делаешь, потому что это необходимо". Все без исключения люди говорили: "Саша, собирайся. Ты – рупор мирового масштаба. Ты сможешь помочь Украине. Ты сможешь донести миру, что действительно происходит. Чем больше будет внимания к Украине, тем лучше для нас. Нам нужны победы. Ты профессиональный боксер, поэтому, пожалуйста, занимайся своим делом", — отметил Красюк.

Промоутер рассказал, что после этого, Усик начал сомневаться, действительно ли нужно отказаться от поединка, а последней каплей стала поездка чемпиона мира по боксу во львовский госпиталь. Там раненые украинские солдаты хором попросили Александра сражаться и добыть победу.

"Последней каплей, казалось, было, когда он во Львове приехал в госпиталь. Все ребята с тяжелыми ранениями собрались и все как один сказали, что "нам нужна твоя победа, иди и сражайся. Говори с миром, демонстрируй то, что ты должен демонстрировать. Пусть раздается гимн, пусть развевается флаг", — рассказал Красюк.

Напомним, бой Усик — Джошуа 2 состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). На кону поединка будут стоять 4 пояса Усика и один вакантный титул, который освободился после того, как Тайсон Фьюри объявил об окончании карьеры. К слову, реванш можно будет посмотреть в Украине совершенно бесплатно. Фаворитом второго поединка является украинец.