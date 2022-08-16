Усик — Джошуа 2: гонорари боксерів

Українець отримає рекордний гонорар у кар’єрі

Український боксер Олександр Усик (19-0, 13 КО), який 20 серпня проведе бій-реванш з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у Саудівській Аравії, може розраховувати на свій найбільший гонорар у кар’єрі.

Про це повідомляє dailystar. За інформацією джерела, боксери за поєдинок отримають однакові призові.

Повідомляється, що організатори бою із Саудівської Аравії виграли право на проведення поєдинку, заплативши 80 млн доларів. Таким чином вони хочуть підняти популярність боксу на Близькому Сході. До речі, Усик та Джошуа поділять грошовий куш 50 на 50 (по 40 млн доларів). Зазначимо, з цієї суми ще буде віднято податки. Крім того, свою частину отримають промоутери, менеджери та тренери.

Джошуа вже звик до багатомільйонних гонорарів, а ось Усик, приміром, в минулому бою заробив близько 2,2 млн доларів чистими (20% від загального доходу бою, — Ред.). Таким чином Олександр отримає рекордну суму за бій у кар’єрі.

Нагадаємо, бій Усик — Джошуа 2 покажуть в Україні безкоштовно. Поєдинок буде доступний для перегляду відразу на декількох платформах. Додамо, що Усик є фаворитом у другому поєдинку, на кону якого стоятиме одразу 5 чемпіонських поясів.