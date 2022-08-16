Усик — Джошуа 2: як подивитися бій в Україні, детальна інструкція

Українець вперше захищає титули чемпіона світу у надважкій вазі

Вже найближчої суботи, 20 серпня, Олександр Усик (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа проведуть реванш у Джидді (Саудівська Аравія).

"Телеграф" пояснює, як переглянути супербій за 5 чемпіонських титулів в Україні. На кону другого бою стоятимуть 4 пояси Олександра (WBA Super, WBO, IBF та IBO) та вакантний пояс The Ring у надважкій вазі.

Де дивитись бій Усик — Джошуа 2 в Україні

За ініціативою самого Усика, його реванш із Джошуа у прямому ефірі в Україні буде показано безкоштовно одразу на кількох платформах, щоб якнайбільше українців змогли подивитися поєдинок. Зокрема супербій покаже телеканал 2+2, початок ефіру о 22:00 за київським часом, передає пре-служба каналу у Facebook. Головний бій вечора боксу орієнтовно розпочнеться ближче до півночі.

Крім того, одним з офіційних трансляторів поєдинку стане "Суспільне", проте бій буде показано лише на регіональних філіях телеканалу. Обласні телеканали "Суспільного" доступні або в цифровому ефірі T2 або на деяких медіасервісах, зокрема megogo. Підписники ОТТ-сервісу і не тільки зможуть насолодитися переглядом поєдинку за цим посиланням.

Ще одним транслятором грандіозного бою стане партнер Усіка — букмекерська компанія Parimatch. На їхньому сайті або у додатку потрібно пройти реєстрацію, а потім на відповідній вкладці дивитися відеотрансляцію дуелі.

Ну і нарешті, мабуть, найпростіший спосіб подивитися поєдинок. Супербій Усик — Джошуа 2 буде доступний для перегляду на офіційному YouTube-каналі Олександра.

Усик розповів, де дивитись його бій з Джошуа

Нагадаємо, перший поєдинок між Усиком та Джошуа відбувся у вересні 2021 року і завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів. Напередодні другого бою букмекери вважають саме Олександра фаворитом дуелі. А ось відомий промоутер не вірить у нашого олімпійського чемпіона.