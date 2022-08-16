Усик - Джошуа 2: как посмотреть бой в Украине, подробная инструкция

Украинец впервые защищает титулы чемпиона мира в супертяжелом весе

Уже в ближайшую субботу, 20 августа, Александр Усик (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа проведут реванш в Джидде (Саудовская Аравия).

"Телеграф" объясняет, как посмотреть супербой за 5 чемпионских титулов в Украине. На кону второго боя будут стоять 4 пояса Александра (WBA Super, WBO, IBF и IBO) и вакантный пояс The Ring в супертяжелом весе.

Где смотреть бой Усик — Джошуа 2 в Украине

По желанию самого Усика, его реванш с Джошуа в прямом эфире в Украине будет показан бесплатно сразу на нескольких платформах, чтобы как можно больше украинцев смогли посмотреть поединок. В частности супербой покажет телеканал 2+2, начало эфира в 22:00 по киевскому времени, передает пресс-служба канала в Facebook. Главный бой вечера бокса ориентировочно начнется ближе к полуночи.

Кроме того, одним из официальных трансляторов поединка станет "Суспильне", однако бой будет показан лишь на региональных филиалах телеканала. Областные телеканалы "Суспильного" доступны либо в цифровом эфире T2, либо на некоторых медиа-сервисах, в частности megogo. Подписчики ОТТ-сервиса и не только также смогут насладиться просмотром поединка по этой ссылке.

Еще одним транслятором грандиозного боя станет партнер Усика — букмекерская компания Parimatch. На их сайте или в приложении нужно пройти регистрацию, а затем на соответствующей вкладке смотреть видеотрансляцию дуэли.

Ну и наконец, пожалуй, самый простой способ посмотреть поединок. Супербой Усик — Джошуа 2 будет доступен для просмотра на официальном YouTube-канале Александра.

Усик рассказал, где смотреть его бой с Джошуа

Напомним, первый поединок между Усиком и Джошуа состоялся в сентябре 2021 года и завершился победой украинца единогласным решением судей. Накануне второго боя букмекеры считают именно Александра фаворитом дуэли. А вот известный промоутер не верит в нашего олимпийского чемпиона.