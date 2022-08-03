Усик - Джошуа 2: стало известно о благородном поступке украинского чемпиона

Спортсмен мог заработать дополнительные миллионы, но решил помочь Украине

Украинский боксер, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик выкупил права на свой бой-реванш с Энтони Джошуа, чтобы украинцы могли посмотреть поединок бесплатно на любой из доступных платформ.

Об этом заявил промоутер Усика Александр Красюк на YouTube-канале Mixed Zone by Dream Bigger. Он отметил, что украинский боксер таким образом сделал подарок украинскому народу. Кроме того, Красюк добавил, что все деньги от спонсоров и пожертвований во время трансляции пойдут на помощь Украине.

"Это подарок Александра Усика, потому что он за свои деньги получил эти права и бесплатно хочет передать всему украинскому народу, чтобы этот поединок каждый желающий мог наблюдать в прямом эфире. Фонд Александра Усика использует эту возможность для того, чтобы собрать деньги на помощь Украине. Во время прямого эфира каждый желающий сможет с помощью QR-кода внести вклад в победу. Также все деньги от спонсоров, которые будут помогать с этой трансляцией, будут переходить в фонд Александра Усика и будут использованы для помощи Украине", — заявил Красюк.

Бой Усик — Джошуа 2 состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

Напомним, в первом бою Александр в 12-раундовом поединке победил Энтони, отобрав у британца все чемпионские пояса. У нас на сайте доступен полный видеообзор этого боя. Еще одним титулом в супертяжелом весе, WBC, владеет британец Тайсон Фьюри, который объявил о завершении карьеры после победы над соотечественником Диллианом Уайтом.