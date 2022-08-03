Усик — Джошуа 2: стало відомо про благородний вчинок українського чемпіона

Спортсмен міг заробити додаткові мільйони, але вирішив допомогти Україні

Український боксер, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик викупив права на свій бій-реванш з Ентоні Джошуа, щоб українці могли подивитися поєдинок безкоштовно на будь-якій з доступних платформ.

Про це заявив промоутер Усика Олександр Красюк на YouTube-каналі Mixed Zone by Dream Bigger. Він зазначив, що український боксер у такий спосіб зробив подарунок українському народу. Крім того, Красюк додав, що всі гроші від спонсорів та пожертв під час трансляції підуть на допомогу Україні.

"Це подарунок Олександра Усика, тому що він за свої гроші отримав ці права і безкоштовно хоче передати всьому українському народу, щоб цей поєдинок кожен охочий міг спостерігати у прямому ефірі. Фонд Олександра Усика використає цю можливість для того, щоб зібрати гроші на допомогу Україні. Під час прямого ефіру кожен бажаючий зможе за допомогою QR-коду зробити внесок у перемогу. Також усі гроші від спонсорів, які допомагатимуть з цією трансляцією, переходитимуть до фонду Олександра Усика та будуть використані для допомоги Україні", — заявив Красюк.

Бій Усик — Джошуа 2 відбудеться 20 серпня в Джидді (Саудівська Аравія).

Нагадаємо, у першому бою Олександр у 12-раундовому поєдинку переміг Ентоні, відібравши у британця усі чемпіонські пояси. У нас на сайті доступний повний відеоогляд цього бою. Ще одним титулом у надважкій вазі, WBC, володіє британець Тайсон Ф’юрі, який оголосив про завершення кар’єри після перемоги над співвітчизником Ділліаном Вайтом.