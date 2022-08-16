Чий Крим? Дружина Усика пояснила, чому боксер відмовчувався (відео)

Український чемпіон ухилявся від цього питання

Катерина Усик, дружина українського боксера Олександра Усика (19-0, 13 КО), який 20 серпня буде захищати свої титули WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі в реванші з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО), розповіла, чому її чоловік не відповідав на запитання про Крим.

Відповідний коментар Катерина дала у розмові з журналістом Володимиром Кобельковим на YouTube-каналі "Київський Торт". Вона заявила, що її чоловікові погрожували росіяни. Крім того, Усик зазначила, що її родичі живуть на окупованому півострові, через що вона сама боялася чіпати цю тему.

"І ось це питання — вони 8 років виносять мозок моєму чоловікові: Сашко, чий Крим? Якби у мене не було родичів, я б одразу сказала: Крим — Україна. Тому що він реально Україна. І я розуміла, що туди не повернуся, поки він не повернеться до складу України. Я сказала б і поїхала до Києва, але там живуть мої батьки, які не бажають переїжджати.

Сашко може й сказав, але коли він був у Києві, йому набрали якісь люди. Кажуть: "Саша, ну ти ж розумієш, що якщо ти скажеш, що Крим український, ми знаємо, де живе твоя дружина. Ми обов’язково щось у неї знайдемо". І дивлячись, як росія поводиться, не сумніваюся, що щось знайшли б", — заявила Катерина.

Раніше Олександр на питання про анексію півострова звинувачував журналістів у провокації.

Нагадаємо, бій Усик — Джошуа 2 з ініціативи Олександра буде показано в Україні безкоштовно. Українець є фаворитом другого поєдинку, проте дехто вважає, що британець нокаутує його. До слова, на кону дуелі стоятимуть 5 чемпіонських поясів.