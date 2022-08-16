Чей Крым? Жена Усика объяснила, почему боксер отмалчивался (видео)

Украинский чемпион увиливал от ответа на этот вопрос

Екатерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика (19-0, 13 КО), которому 20 августа предстоит защищать свои титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе в реванше с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), рассказала, почему ее муж не отвечал на вопросы про Крым.

Соответствующий комментарий Екатерина дала в беседе с журналистом Владимиром Кобельковым на YouTube-канале "Київський Торт". Она заявила, что ее мужу угрожали россияне. Кроме того, Усик отметила, что ее родственники живут на оккупированном полуострове, из-за чего она сама боялась трогать эту тему.

"И вот этот вопрос – они 8 лет выносят мозг моему мужу: Саша, чей Крым? Если бы у меня не было родственников, я бы сразу сказала: Крым – Украина. Потому что он реально Украина. И я понимала, что туда не вернусь, пока он не вернется в состав Украины. Я бы сказала и уехала в Киев. Но там живут мои родители и не желают переезжать.

Саша может и сказал, но когда он был в Киеве, ему набрали какие-то люди. Говорят: "Саша, ну ты же понимаешь, что если ты скажешь, что Крым украинский, мы знаем, где живет твоя жена. Мы обязательно что-нибудь у нее найдем". И глядя, как россия себя ведет, не сомневаюсь, что что-нибудь нашли бы", — заявила Екатерина.

Ранее Александр на вопросы про аннексию полуострова обвинял журналистов в провокации.

Напомним, бой Усик — Джошуа 2 по инициативе Александра будет показан в Украине бесплатно. Украинец является фаворитом второго поединка, однако некоторые считают, что британец нокаутирует его. К слову, на кону дуэли будут стоять 5 чемпионских поясов.