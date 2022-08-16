Усик - Джошуа 2: букмекеры изменили котировки на супербой

Специалисты отдают предпочтение украинцу

Всего несколько дней остается до главного события года в украинском боксе — реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Букмекеры немного "добавили" шансов британцу в этой дуэли.

Об этом сообщает букмекерская компания Пари-Матч.

По мнению аналитиков, Александр является небольшим фаворитом дуэли. На успех Усика можно сделать ставку с коэффициентом 1,66, а вот у британца шансов немного меньше — коэффициент 2,55. К слову, в сравнении с прогнозом за 10 августа букмекеры чуть "добавили" шансов Джошуа. Добавим, что самым вероятным исходом поединка специалисты считают победу украинца единогласным решением судей (коэффициент 3,20).

Прогноз букмекеров на бой-реванш Александр Усик — Энтони Джошуа (данные за 16 августа):

Пари-Матч: (победа Усика 1,66 — ничья 21,00 — победа Джошуа 2,55)

Бой Усик — Джошуа 2 состоится 20 августа в Саудовской Аравии. В Украине поединок покажут бесплатно сразу на нескольких платформах. На кону дуэли будут стоять 5 чемпионских поясов, 4 из которых принадлежат пока Александру.

Напомним, известный промоутер не верит в украинца из-за его габаритов.