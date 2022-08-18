Усик - Джошуа 2: що чекає любителів боксу

Великий бій відбудеться у Саудівській Аравії

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) та претендент Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) 20 серпня проведуть другий бій між собою.

"Телеграф" розповідає, що на кону, як подивитися бій в Україні та які шанси у боксерів. У першому бою, який відбувся восени 2021 року, українець здобув перемогу.

Що на кону

Непереможний на профі-ринзі Олександр захищатиме титули WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі. Крім того, боксери змагатимуться в Диідді за вакантний пояс The Ring, який звільнився у зв’язку із завершенням кар’єри Тайсона Ф’юрі. До речі, пояс WBC поки що формально належить британцю. Крім того, бійці боротимуться за значний гонорар, запропонований господарями шоу — саудитами. Чемпіон і претендент розділять призові в 80 млн доларів навпіл.

Де дивитись

За ініціативи самого Усика (Олександр викупив права на показ бою в Україні – Ред.), бій на батьківщині боксера покажуть безкоштовно! Поєдинок, який орієнтовано розпочнеться о 23:30 за київським часом, можна буде переглянути на:

сайті та у додатку Parimatch

платформі Megogo

телеканалі 2+2

регіональних каналах "Суспільного телебачення"

Youtube-каналі USYK17

Прогноз на бій

Британський промоутер Едді Гірн вважає, що Усик буде нокаутований у другому бою з Джошуа, проте букмекери не поділяють думку менеджера. На думку фахівців, у реванші AJ виступатиме в ролі андердогу — коефіцієнти 1,66 за українця проти 2,55 за британця.

Андеркард шоу

У розігрівальних боях буде на що подивитись. Непереможні суперваговики Філіп Хргович та Чжан Чжилеї зійдуться у битві за статус претендента на пояс IBF. Також у рамках шоу 20 серпня відбудеться бій відомих середньоваговиків Каллум Сміт – Метью Баудерлік, а в ранньому андеркарді виступить українець Даніель Лапін – перший боксер USYK-17 PROMOTIONS.

Андеркард шоу Усик — Джошуа 2

Нагадаємо, у першому бою Усик дав Джошуа урок боксу, перемігши британця одноголосним рішенням суддів. У нас на сайті доступні хайлайти цього поєдинку. Напередодні реваншу Олександр показав публіці кілька фокусів і навіть заспівав пісню "Ой у лузі червона калина".