Усик — Джошуа 2: де дивитися бій в Україні

Реванш можна буде переглянути безкоштовно

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) та претендент Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) проведуть реванш 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія). В Україні поєдинок можна буде переглянути безкоштовно на кількох платформах.

Про це повідомляється на telegram-каналі українського чемпіона. Під час поєдинку всі охочі зможуть пожертвувати гроші на допомогу ЗСУ.

У прямому ефірі в Україні бій можна буде переглянути безкоштовно на:

сайті та у додатку Parimatch

платформі Megogo

телеканалі 2+2

регіональних каналах "Суспільного телебачення"

Youtube-каналі USYK17

Головний бій вечора боксу в Джидді Усик — Джошуа 2 розпочнеться орієнтовно о 23:30 за київським часом.

Додамо, що боксери також битимуться за вакантний пояс The Ring, який звільнився після того, як чемпіон світу Тайсон Ф’юрі знову оголосив про завершення кар’єри. До речі, "Циганський король" стежить за подіями шоу Усик — Джошуа 2 і навіть дав пораду Ентоні, як перемогти Олександра.

Фаворитом реваншу Усик — Джошуа 2 є українець, проте букмекери ближче до поєдинку "накидають" шансів британцю.