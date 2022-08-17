Тайсон Ф’юрі показав Джошуа, як побити Усика (відео)

Подивимося, чи використає пораду AJ у бою

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі британець Тайсон Ф’юрі, який нещодавно оголосив про завершення кар’єри, дав пораду своєму співвітчизнику Ентоні Джошуа.

"Циганський король" на своїй сторінці в Instagram опублікував відео, на якому наочно показав, куди AJ має бити Олександра Усика у реванші 20 серпня. Фьюри назвав українця "роздутим середньоваговиком" та порадив Джошуа бити чемпіона по корпусу. На кадрах Тайсон б’є одягненого у спеціальний захист чоловіка.

"Ось як Ентоні Джошуа потрібно атакувати тіло Олександра Усика. Я знаю, що роздутий середньоваговик не може тримати удари по корпусу", — підписав відео Ф’юрі.

Бій Усик — Джошуа 2 очолить вечір боксу в Джидді (Саудівська Аравія). Цей поєдинок покажуть в Україні безкоштовно, а фаворитом реваншу є Олександр. До речі, боксери розіграють чемпіонський пояс The Ring, який раніше належав Ф’юрі. Напередодні Усик та Джошуа провели фінальну пресконференцію, де Олександр заспівав відому українську пісню. До слова, "Циганський король" також любить співати на публіці.

Нагадаємо, Тайсон у своєму останньому поєдинку здолав британця Ділліана Вайта.