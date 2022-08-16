Усик показав фокус із монетками, а Джошуа — гарматний удар (відео)

Олександр виглядав розслабленим, а ось Джошуа явно переживає

У вівторок, 16 серпня, за 4 дні до супербою Олександр Усик (19-0, 13 КО) — Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) боксери провели відкриті тренування для представників мас-медіа.

Про це повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing у Twitter. Суперники почергово провели бій із тінню, а також продемонстрували свою майстерність.

Олександр перебував у гарному настрої. Українець трохи потанцював, побоксував, а потім порадував публіку фокусом із чотирма монетами. Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO продемонстрував спритність та швидкість рук, спіймавши 4 підкинуті монетки.

Джошуа, у свою чергу, виглядав зосередженим, адже для нього на кону поєдинку, можливо, стоїть вся кар’єра. Ентоні працював у ринзі разом із тренером і навіть вибив тому лапу з рук гарматним ударом. Коментатори припустили, що Усик мав злякатися. Однак Олександр чудово знає всі можливості AJ, адже восени 2021 року він здолав величезного британця одноголосним рішенням суддів.

Бій Усик — Джошуа 2 відбудеться в Джидді (Саудівська Аравія). На кону поєдинку стоятиме ще один чемпіонський пояс, який раніше належав британцю Тайсону Ф’юрі. "Циганський король" вирішив залишити бокс, а доля його чемпіонського поясу WBC поки невідома. Додамо, поєдинок Олександра з Ентоні покажуть в Україні безкоштовно. До речі, транслюватимуть реванш відразу на декількох платформах.