Олександр Усик: "Джошуа – сильний хлопець, але в мене є свої секрети"

Менше тижня залишилося до головного боксерського поєдинку року. 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії українець Олександр Усик, 35, вдруге вийде в ринг проти британця Ентоні Джошуа, 32.

В Україні трансляція всього вечора боксу буде безкоштовною. Показ буде відкритим на сайті Parimatch та в офіційному додатку бренду, у розділі "Спорт" на MEGOGO, на інтерактивному каналі "MEGOGO Гонг" та на регіональних каналах "Суспільного Телебачення".

25 вересня 2021 року, у Лондоні, в бою проти на той момент чемпіона WBA, IBF, WBO та IBO у важкій вазі Ентоні Джошуа Усик здобув історичну перемогу — став першим українцем, що володів титулами у крузервейті, а після цього завоював пояси гевівейту. Поєдинок на "Тоттенгем Арені" тривав дванадцять раундів та переможцем одноголосним рішенням суддів було визнано Усика. Про майбутній реванш представники обох боксерів оголосили одразу. Британець активував опцію, яка була прописана в контракті на перший бій.

Боксер-чемпіон та амбасадор відповідальної гри ParimatchParimatch ексклюзивно розповів про свої очікування від майбутнього бою та поділився своїм баченням головних подій у світі боксу.

Про майбутній реванш з Джошуа

Попередній бій з Ентоні Джошуа показав, що я можу боксувати в гевівейті й можу вигравати й буду продовжувати в тому ж дусі, й показувати гарний і якісний бокс. Ми багато нового дізналися про Джошуа, його стиль, його реакції після першого бою. Мій тренер передивлявся поєдинок багато разів і продовжує це робити. Ми напрацьовуємо ті комбінації, які будемо реалізовувати в бою-реванші. Зараз я не можу розкрити всі секрети, які ми напрацьовуємо. Але тренер побачив, що нам потрібно, і я це побачив.

Ентоні — сильний хлопець, сильний боксер, в другому поєдинку він буде інакший, він буде готуватися по-іншому. Я також буду це робити.

Поєдинок вже запланований в Саудівській Аравії, хоча мені подобається Лондон, подобається боксувати в Лондоні. Для мене це щасливе місце, я там не один раз боксував й, Слава Богу, вигравав. Але насправді, мені неважливо, де боксувати. Мені так само зручно боксувати перед новою публікою, в нових місцях для мене, я виходжу й роблю свою справу. Чи впевнений я в майбутній перемозі? Я впевнений в тому, що я роблю. В тому, що я виконую свою роботу на 100%. Бути впевненим на 100% в чомусь? Не знаю, може хтось впевнений в цьому. Я знаю, що я працюю, боксую. А перемога дається від Господа Бога.

Що відчував після першої перемоги в Лондоні

Це були відчуття радості. Відчуття того, що ти робиш все правильно. Відчуття того, що ти робив важку роботу й вона окупились. Просто радість. Так, багато експертів говорять, що ще б 30 секунд чи хвилина була в 12 раунді ,напевно трапилося б таке що Ентоні міг би опинитися в нокдауні. Але я про це вже не думаю. Це вже наші здогадки, сталося так, як сталося. Я боксував 12 раундів та переміг.

Для того, щоб пережити ті відчуття, які переживаю я, потрібно вийти в ринг хоча б раз чи зробити щось таке, що для вас дуже складно. Це велика радість за команду, це велика вдячність Господу Богу за його силу, яку він мені дає кожного дня. Це велика радість за тих людей, які радіють разом зі мною. Ці відчуття неможливо передати якимось словами, тому що їх потрібно відчути. Ти відчуваєш те, що ти робиш , ти робиш багато роботи в залі, багато роботи по життю. Й ти насолоджуєшся тим, що в тебе, слава Богу, все виходить.

Про свої досягнення та топових боксерів світу

Найвищим досягненням в своїй кар'єрі є вважаю олімпійське золото. Для мене вище на даний момент немає нічого. Його не можна порівняти ні з моїми поясами в крузервейті, ні тими, що я маю в гевівейті. Можливо якщо я об’єднаю пояси в гевівейті й здобуду всі 4, то я подумаю що вище: олімпійське золото чи всі 4 пояси гевівейту? Думаю, що кожен боксер хотів би виступати в гевівейті. В кого є ця можливість, той працює над тим, щоб досягти цього рівня, в кого немає — той мріє. Коли я боксував в крузервейті, я сказав собі особисто, що коли я завоюю всі чотири пояси дивізіону, то я перейду в гевівейт. Я дотримався свого слова, я перейшов в гевівейт.

Щодо найскладнішого суперника – поки я є таким для себе. Треба щодня змушувати себе робити те що ти не хочеш. Треба прокидатися вранці, тренуватися, бігати, плавати, їздити на велосипеді та працювати і ще раз працювати, реалізовуватися в різних напрямках, щоб потім легко робити те, що приносить задоволення.

В інших вагових категоріях мені цікаво спостерігати за Василем Ломаченко, за Флойдом Мейвезером, за Мені Пакьяо. Багато є боксерів, чиї поєдинки цікаво дивитися. Хоча, в цілому я не дуже часто дивлюся бокс і не фанатію від перегляду, але є такі бої, за якими спостерігаєш з великим захопленням.

Про можливі поєдинки з Тайсоном чи Альваресом

Я не знаю, завершив Тайсон Фьюрі кар’єру чи ні, це його справа. Та коли ми здамо свій іспит у реванші, я думаю що Тайсон Фьюрі не втратить такої нагоди, щоб об'єднати всі пояси. Тож думаю, цей поєдинок можливий.

А щоб зустрітися з Канело Альваресом, мені треба схуднути на 12 кг. Це буде фрік-бій. Я думаю мені спочатку треба зробити те, що я собі задумав в гевівейті, а потім може й такі бої влаштовувати. Але бій з Канело Альваресом — це потенціал великих грошей, тому я не виключаю таких можливостей, що такий фрік-бій буде.

Про спортивну кар’єру

Я хочу тільки боксувати. Тренуватись та боксувати. Якби не бокс? Мені футбол подобається. Займався би із задоволенням на професійному рівні. Грав би за якусь англійську команду й був би в збірній Україні.