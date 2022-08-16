Усик показал фокус с монетками, а Джошуа - пушечный удар (видео)

Александр выглядел расслабленным, а вот Джошуа явно переживает

Во вторник, 16 августа, за 4 дня до супербоя Александр Усик (19-0, 13 КО) — Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) боксеры провели открытые тренировки для представителей масс-медиа.

Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing в Twitter. Соперники поочереди провели бой с тенью, а также продемонстрировали свое мастерство.

Александр пребывал в хорошем настроении. Украинец немного потанцевал, побоксировал, а затем повеселил публику фокусом с четырьмя монетами. Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO продемонстрировал ловкость и скорость рук, поймав 4 подброшенные монетки.

Джошуа, в свою очередь, выглядел сосредоточенным, ведь для него на кону поединка, возможно, стоит вся карьера. Энтони работал в ринге вместе с тренером и даже выбил тому лапу с рук пушечным ударом. Комментаторы предположили, что Усик должен был испугаться. Однако Александр прекрасно знает все возможности AJ, ведь осенью 2021 года он одолел огромного британца единогласным решением судей.

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Бой Усик — Джошуа 2 состоится в Джидде (Саудовская Аравия). На кону поединка будет стоять еще один чемпионский пояс, который ранее принадлежал британцу Тайсону Фьюри. "Цыганский король" решил покинуть бокс, а судьба его чемпионского пояса WBC пока неизвестна. Добавим, поединок Александра с Энтони покажут в Украине бесплатно. К слову, транслировать реванш будут сразу на нескольких платформах.