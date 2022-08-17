Тайсон Фьюри показал Джошуа, как побить Усика (видео)

Посмотрим, использует ли совет AJ в бою

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри, который недавно объявил о завершении карьеры, дал совет своему соотечественнику Энтони Джошуа.

"Цыганский король" на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором наглядно показал, куда AJ должен бить Александра Усика в реванше 20 августа. Фьюри назвал украинца "раздутым средневесом" и посоветовал Джошуа бить чемпиона по корпусу. На кадрах Тайсон бьет одетого в специальную защиту мужчину.

"Вот как Энтони Джошуа нужно атаковать тело Александра Усика. Я знаю, что раздутый средневес не может держать удары по корпусу", — подписал видео Фьюри.

Бой Усик — Джошуа 2 возглавит вечер бокса в Джидде (Саудовская Аравия). Этот поединок покажут в Украине бесплатно, а фаворитом реванша является Александр. К слову, боксеры разыграют чемпионский пояс The Ring, который ранее принадлежал Фьюри. Накануне Усик и Джошуа провели финальную пресс-конференцию, где Александр спел известную украинскую песню. К слову, "Цыганский король" также любит петь на публике.

Напомним, Тайсон в своем последнем поединке одолел британца Диллиана Уайта.