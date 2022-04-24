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Тайсон Ф’юрі — Ділліан Вайт: відео бою

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Тайсон Ф’юрі — Ділліан Вайт Новина оновлена 24 квітня 2022, 02:09
Тайсон Ф’юрі — Ділліан Вайт

Все закінчилося в 6 раунді

У суботу, 23 квітня, чемпіон світу за версією WBC і The Ring у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі на вечорі боксу в Лондоні захистив свій титул у поєдинку з Ділліаном Вайтом.

Поєдинок тривав усі 6 раундів, у яких претендент практично не доставляв проблем чемпіону. "Циганський король", користуючись перевагою в габаритах, частенько попадав своїми джебами. Якоїсь миті він додав до свого арсеналу аперкот, який у підсумку приніс йому перемогу. Вайт після жорсткого попадання зумів піднятися, проте відразу почав "танцювати" на ногах, і рефері зафіксував перемогу Ф’юрі технічним нокаутом.

Для непереможного Тайсона цей успіх став 32-м у кар’єрі за однієї нічиєї (з Вайлдером — Ред.). Вайт програв утретє, маючи у своєму послужному списку 28 перемог.

Повне відео бою Фьюрі - Вайт
Найкращі моменти бою Фьюрі - Вайт

У нас на сайті доступне відео нокауту в бою Фьюрі — Вайт. До слова, "Циганський король" вирішив повісити рукавички на цвях після поєдинку на "Вемблі". Додамо, що на вечорі боксу в Лондоні бився і зведений брат Ф’юрі Томмі, який ефектно відправив свого суперника в нокдаун.

Теги:
#Бокс #Тайсон Ф'юрі #Нокаут #Ділліан Уайт
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