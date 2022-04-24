Тайсон Фьюри - Диллиан Уайт: видео боя

Все закончилось в 6 раунде

В субботу, 23 апреля, чемпион мира по версии WBC и The Ring в супертяжелом весе Тайсон Фьюри на вечере бокса в Лондоне защитил свой титул в поединке с Диллианом Уайтом.

Поединок продлился все 6 раундов, в которых претендент практически не доставлял проблем чемпиону. "Цыганский король", пользуясь преимуществом в габаритах, раз за разом попадал своими джебами. В какой-то момент он добавил в свой арсенал апперкот, который в итоге принес ему победу. Уайт после жесткого попадания сумел подняться, однако тут же начал "танцевать" на ногах, и рефери зафиксировал победу Фьюри техническим нокаутом.

Для непобедимого Тайсона это успех стал 32-м в карьере при одной ничьей (с Уайлдером — Ред.). Уайт проиграл в третий раз, имея в своем послужном списке 28 побед.

Полное видео боя Фьюри - Уайт

Лучшие моменты боя Фьюри - Уайт

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У нас на сайте доступно видео нокаута в бою Фьюри — Уайт. К слову, "Цыганский король" решил повесить перчатки на гвоздь после поединка на "Уэмбли". Добавим, что на вечере бокса в Лондоне сразился и сводный брат Фьюри Томми, который эффектно отправил своего соперника в нокдаун.