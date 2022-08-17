"Ой у лузі червона калина": Усик з чубом і у вишиванці раптово заспівав на дуелі поглядів з Джошуа (відео)

Боксер заспівав відому українську пісню

У середу, 17 серпня, чемпіон світу з боксу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) провели спільну пресконференцію, яка завершилася дуеллю поглядів.

Самим пам’ятним моментом на заході став "концерт" українського чемпіона, який раптово заспівав пісню "Ой у лузі червона калина". Відповідним відео поділився у Twitter журналіст Майкл Бенсон.

Олександр також трохи поміркував про сенс життя перед боєм.

"Я розумію, що це другий бій. Ми один одного знаємо. Мені здається, це буде не новий бій, це буде продовження — 13-й, 14-й раунд… Ми вивчили один одного, а в суботу буде великий бій. Ми народжені, щоб боротися за життя, пояси й все інше. Хто це не робить – не живе. Наше життя – це змагання за щось, за когось. Ось ми й змагаємось", — заявив Усик.

Після заяв учасників шоу 20 серпня боксери провели традиційну дуель поглядів, яка завершилася піснею від Олександра.

Нагадаємо, бій Усик — Джошуа 2 відбудеться 20 серпня в Джидді (Саудівська Аравія). Поєдинок покажуть в Україні безкоштовно, а фаворитом дуелі цього разу є українець. Додамо, що Олександр підходить до реваншу в новій для себе вазі.