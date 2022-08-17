Усик — Джошуа 2: онлайн-трансляція прес-конференції перед реваншем (відео)

Боксери поспілкуються з пресою

У середу, 17 серпня, Олександр Усик (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) перед реваншем 20 серпня зустрінуться віч-на-віч на пресконференції.

Промоутерська компанія Matchroom Boxing на своєму YouTube-каналі проведе відеотрансляцію заходу. Початок пресконференції (основний кард) заплановано на 16:00 за київським часом.

Пряма онлайн-трансляція пресконференції "Лють на Червоному морі" Усик — Джошуа 2

Нагадаємо, у суботу, 20 серпня, у Джидді "Саудівська Аравія" українець Усик відстоюватиме титули чемпіона світу у надважкій вазі у поєдинку проти британця Джошуа. Непереможний Олександр захищатиме титули WBA Super, WBO, IBF та IBO у цій ваговій категорії. Крім того, у ринзі боксери боротимуться за титул The Ring, який звільнився після відходу Тайсона Ф’юрі з боксу.

Додамо, що на кону поєдинку також стоять 80 млн доларів, які боксери розділять навпіл. До речі, Олександр є фаворитом у реванші. У першому бою українець переміг британця одноголосним рішенням суддів.

Зазначимо, бій Усик-Джошуа 2 покажуть в Україні безкоштовно з ініціативи самого Олександра. Український чемпіон пояснив, чому вирішив купити права на свій власний поєдинок.