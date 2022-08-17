Усик - Джошуа 2: онлайн-трансляция пресс-конференции перед реваншем (видео)

Боксеры пообщаются с прессой

В среду, 17 августа, Александр Усик (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) перед реваншем 20 августа встретятся лицом к лицу на пресс-конференции.

Промоутерская компания Matchroom Boxing на своем YouTube-канале проведет видеотрансляцию мероприятия. Начало пресс0конференции (основной кард) запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Прямая онлайн-трансляция пресс-конференции "Ярость на Красном море" Усик — Джошуа 2

Напомним, в субботу, 20 августа, в Джидде "Саудовская Аравия" украинец Усик будет отстаивать титулы чемпиона мира в супертяжелом весе в поединке против британца Джошуа. Непобедимый Александр будет защищать титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в этой весовой категории. Кроме того, в ринге боксеры будут сражаться за титул The Ring, который освободился после ухода Тайсона Фьюри из бокса.

Добавим, что на кону поединка также стоят 80 млн долларов, которые боксеры разделят пополам. К слову, Александр является фаворитом в реванше. В первом бою украинец победил британца единогласным решением судей.

Отметим, бой Усик — Джошуа 2 покажут в Украине бесплатно по инициативе самого Александра. Украинский чемпион объяснил, почему решил купить права на свой собственный поединок.