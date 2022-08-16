"У нас війна": Усик звернувся до українців із важливим посланням (відео)

Спортсмен називає все своїми іменами

Український боксер-професіонал, чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (19-0, 13 КО) перед своїм поєдинком з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) пояснив своє рішення викупити права на трансляцію реваншу.

З відповідною заявою олімпійський чемпіон виступив під час медіа-дня напередодні "дуелі", передає колишня чемпіонка світу з боксу, а нині віце-президент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова у Facebook. На відео Усик, який вирішив показати свій поєдинок в Україні безкоштовно, закликав допомагати ЗСУ фінансово.

"Чому я вирішив транслювати бій в Україні безкоштовно? Це дуже важливо. Люди повинні бачити цей бій. У нас війна. У нас є куди витрачати гроші — на допомогу ЗСУ та нужденним. Ті гроші, які люди могли використати на купівлю трансляції, вони можуть використати на донат для ЗСУ", — заявив боксер.

Бокс Усик — Джошуа 2 відбудеться 20 серпня в Саудівській Аравії. Поєдинок в Україні покажуть безкоштовно одразу на кількох платформах. Букмекери вважають українця фаворитом. Додамо, що на кону зустрічі стоятиме 5 чемпіонських поясів.