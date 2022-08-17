Усик - Джошуа 2: где смотреть бой в Украине

Реванш можно будет посмотреть бесплатно

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) и претендент Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) проведут реванш 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). В Украине поединок можно будет посмотреть бесплатно на нескольких платформах.

Об этом сообщается на telegram-канале украинского чемпиона. Во время поединка все желающие смогут пожертвовать деньги на помощь ВСУ.

В прямом эфире в Украине поединок можно будет посмотреть бесплатно на:

сайте и в приложении Parimatch

платформе Megogo

телеканале 2+2

региональных каналах "Суспільного телебачення"

Youtube-канале USYK17

Главный бой вечера бокса в Джидде Усик — Джошуа 2 начнется ориентировочно в 23:30 по киевскому времени.

Добавим, что боксеры также сразятся за вакантный пояс The Ring, который освободился после того, как чемпион мира Тайсон Фьюри вновь объявил о завершении карьеры. К слову, "Цыганский король" следит за событиями шоу Усик — Джошуа 2 и даже дал совет Энтони, как победить Александра.

Фаворитом реванша Усик — Джошуа 2 является украинец, однако букмекеры ближе к поединку "накидывают" шансов британцу.