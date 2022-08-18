Усик - Джошуа 2: анонс боя

Большой бой состоится в Саудовской Аравии

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) и претендент Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) 20 августа проведут второй бой между собой.

"Телеграф" рассказывает, что на кону, как посмотреть бой в Украине и каковы шансы боксеров. В первом бою, который состоялся осенью 2021 года, украинец одержал победу.

Что на кону

Непобедимый на профи-ринге Александр будет защищать титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Кроме того, боксеры сразятся в Джидде за вакантный пояс The Ring, который освободился в связи с завершением карьеры Тайсона Фьюри. К слову, пояс WBC пока еще формально принадлежит британцу. Кроме того, бойцы будут биться за внушительный гонорар, предложенный хозяевами шоу — саудитами. Чемпион и претендент разделят призовые в 80 млн долларов пополам.

Где смотреть

По инициативе самого Усика (Александр выкупил права на показ боя в Украине — Ред.), бой на родине боксера покажут бесплатно! Поединок, который ориентированно начнется в 23:30 по киевскому времени, можно будет посмотреть на:

сайте и в приложении Parimatch

платформе Megogo

телеканале 2+2

региональных каналах "Суспільного телебачення"

Youtube-канале USYK17

Прогноз на бой

Британский промоутер Эдди Хирн считает, что Усик будет нокаутирован во втором бою с Джошуа, однако букмекеры не разделяют мнение менеджера. По мнению специалистов, в реванше AJ будет выступать в роли андердога — коэффициенты 1,66 за украинца против 2,55 за британца.

Андеркард шоу

В разогревочных боях будет на что посмотреть. Непобедимые супертяжи Филип Хргович и Чжан Чжилеи сойдутся в битве за статус претендента на пояс IBF. Также в рамках шоу 20 августа состоится бой известных средневесов Каллум Смит — Мэтью Баудерлик, а в раннем андеркарде выступит украинец Даниэль Лапин — первый боксер USYK-17 PROMOTIONS.

Андеркард шоу Усик - Джошуа 2

Напомним, в первом бою Усик преподал Джошуа урок бокса, победив британца единогласным решением судей. У нас на сайте доступны хайлайты этого поединка. Накануне реванша Александр показал публике пару фокусов и даже спел песню "Ой у лузі червона калина".