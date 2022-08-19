Усик перехитрив усіх: боксера запідозрили в обмані перед боєм із Джошуа (відео)

Результати зважування здивували багатьох

У п’ятницю, 19 серпня, чемпіон світу з боксу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) та британський претендент Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) провели традиційну процедуру зважування напередодні реваншу 20 серпня.

Олександр, попри чутки, виявився легшим (100,1 кг), ніж під час минулого поєдинку. Усика відразу запитали, яким чином він зумів усіх ввести в оману, передає Instagram lomus_official.

УСИК — ДЖОШУА 2: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ

"Олександре, протягом тижня було багато розмов про твою вагу. Усі думали, що ти важиш більше, ніж у першому бою, а ти показав практично ту саму вагу. Це такий кут камери був чи якийсь трюк?" — запитав у чемпіона журналіст.

"Бачите, як буває. Не завжди очікування стають реальністю", — відповів Усик.

Додамо, що напередодні бою відомий британський боксер Амір Хан, який побував у тренувальному таборі українця, заявив, що Олександр став важчим на 15 кг. А промоутер Едді Гірн розповів, що з новими габаритами Усику нічого не світить у реванші.

Бій Усик — Джошуа 2 покажуть в Україні безкоштовно. До речі, лідером другого поєдинку є Олександр.