Усик у шароварах та вишиванці провів затяжну дуель поглядів з Джошуа на зважуванні (відео)

Боксери зважилися перед реваншем

У п’ятницю, 19 серпня, чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) та претендент Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) пройшли процедуру зважування перед боєм 20 серпня.

Український чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі виявився значно меншим за претендента. Британець показав на терезах 110,9 кг, а Олександр 100,1 кг. Додамо, що в першому бою вага Джошуа складала 108,6 кг, а Усика — 100,5 кг.

УСИК — ДЖОШУА 2:ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ

Результати зважування учасників головного бою вечора боксу Усик — Джошуа 2:

Олександр Усик — 100,1 кг

Ентоні Джошуа — 110,9 кг

Повне відео церемонії зважування учасників шоу Усик — Джошуа 2:

За підсумками зважування боксери провели фінальну дуель поглядів. Британець знову "програв" її, відвернувши погляд першим.

Нагадаємо, бій Усик — Джошуа 2 відбудеться в суботу в Джидді (Саудівська Аравія). На кону поєдинку, окрім поясів українця, стоятиме вакантний пояс The Ring, який раніше належав Тайсону Ф’юрі. До речі, реванш покажуть в Україні безкоштовно, а Олександр є фаворитом у другому поєдинку.

Раніше Усик здивував на дуелі поглядів після фінальної пресконференції.