Усик в шароварах и вышиванке провел затяжную дуэль взглядов с Джошуа на взвешивании (видео)

Боксеры взвесились перед реваншем

В пятницу, 19 августа, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) и претендент Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) прошли процедуру взвешивания перед боем 20 августа.

Украинский чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе оказался значительно меньше претендента. Британец показал на весах 110,9 кг, а Александр 100,1 кг. Добавим, что в первом бою вес Джошуа составлял 108,6 кг, а Усика — 100,5 кг.

УСИК — ДЖОШУА 2:ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ

Результаты взвешивания участников главного боя вечера бокса Усик — Джошуа 2:

Александр Усик — 100,1 кг

Энтони Джошуа — 110,9 кг

Полное видео церемонии взвешивания участников шоу Усик — Джошуа 2:

По итогам взвешивания боксеры провели финальную дуэль взглядов. Британец вновь "проиграл" ее, отвернув взгляд первым.

Напомним, бой Усик — Джошуа 2 состоится в субботу в Джидде (Саудовская Аравия). На кону поединка, кроме поясов украинца, будет стоять вакантный пояс The Ring, который ранее принадлежал Тайсону Фьюри. К слову, реванш покажут в Украине бесплатно, а Александр является фаворитом во втором поединке.

Ранее Усик удивил на дуэли взглядов после финальной пресс-конференции.