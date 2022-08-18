Усик Джошуа 2: онлайн-трансляция церемонии взвешивания (видео)

Церемония состоится за 1 день до боя

В пятницу, 19 августа, чемпион мира по боксу по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО), который в тренировочном лагере набрал 15 кг, и претендент Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) проведут традиционную процедуру взвешивания накануне реванша 20 августа.

Прямая видеотрансляция церемонии взвешивания участников шоу Усик — Джошуа 2 будет доступна на YouTube-канале Matchroom Boxing и начнется в 14:00 по киевскому времени. В первом бою Усик весил 100 кг, а Джошуа — 109 кг.

Прямая видеотрансляция церемонии взвешивания Усик — Джошуа 2

Отметим, церемония взвешивания традиционно завершает часть медиа-мероприятий посвященных раскрутке поединка. Накануне боксеры провели финальную пресс-конференцию, которая завершилась неожиданным исполнением песни от украинца. До этого бойцы показали свои умения на открытой тренировке, где Усик повеселил публику фокусом с монетками.

В первом бою Усик победил Джошуа единогласным решением судей. К слову, в реванше букмекеры ожидают подобный исход. Добавим, что второй поединок в Украине покажут бесплатно сразу на нескольких платформах. Подробнее читайте в нашем анонсе супербоя.