Джошуа посоветовали обзывать Усика на украинском языке в бою

Претенденту посоветовали использовать трэшток прямо во время боя

Британский боксер Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) должен "залезть в голову" чемпиону WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александру Усику (19-0, 13 КО), чтобы победить в реванше 20 августа.

Об этом заявила звезда женского бокса, абсолютная чемпионка мира в среднем весе Кларисса Шилдс в комментарии для FightHype.com. Кроме того, спортсменка посоветовала британцу больше двигаться в ринге и наносить быстрые джебы.

"Я верю, что Джошуа сможет победить. Это вопрос плана и стратегии на бой. Он не должен пытаться на протяжении 12 раундов перебоксировать Усика. Он должен хорошо двигаться, выбрасывать быстрые джебы.

Также он должен оскорблять его, использовать трэшток. Если бы я была на месте Джошуа, я бы называла Усика с*кой на его языке, каждый раз, когда мы сходились бы в клинче. Потому что если ты сумеешь залезть в голову сопернику, бой станет совершенно другим. Вот, что Джошуа должен делать", — заявила Шилдс.

Ранее британский промоутер Эдди Хирн заявил, что Джошуа нокаутирует Усика из-за новых габаритов Александра.

Бой Усик — Джошуа 2 состоится в Джидде (Саудовская Аравия). Поединок в Украине покажут бесплатно. К слову, букмекеры на этот раз на стороне украинского боксера.