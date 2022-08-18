Джошуа порадили обзивати Усика українською мовою в бою

Претенденту порадили використати трешток прямо під час бою

Британський боксер Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) повинен "залізти в голову" чемпіону WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександру Усику (19-0, 13 КО), щоб перемогти у реванші 20 серпня.

Про це заявила зірка жіночого боксу, абсолютна чемпіонка світу в середній вазі Кларисса Шілдс в коментарі для FightHype.com. Крім того, спортсменка порадила британцю більше рухатися у ринзі та наносити швидкі джеби.

"Я вірю, що Джошуа зможе перемогти. Це питання плану та стратегії на бій. Він не повинен намагатися протягом 12 раундів перебоксувати Усика. Він має добре рухатися, викидати швидкі джеби.

Також він повинен ображати його, використовувати трешток. Якби я була на місці Джошуа, я б називала Усика с*кою на його мові, щоразу, коли ми сходилися б у клінчі. Тому що якщо ти зумієш залізти в голову супернику, бій стане зовсім іншим. Ось, що Джошуа має робити", — заявила Шілдс.

Раніше британський промоутер Едді Гірн заявив, що Джошуа нокаутує Усика через нові габарити Олександра.

Бій Усик — Джошуа 2 відбудеться в Джидді (Саудівська Аравія). Поєдинок в Україні покажуть безкоштовно. До речі, букмекери цього разу на боці українського боксера.