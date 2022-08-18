Усик - Джошуа 2: онлайн-трансляция вечера бокса

Шоу обещает быть интересным

В субботу, 20 августа, в Джидде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет супербой Александр Усик — Энтони Джошуа.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию вечера бокса. Начало — в 17:30 по киевскому времени (ранний андеркард), главный бой начнется ближе к полуночи. Кроме того, в этой статье можно будет увидеть видеофрагменты шоу.

Онлайн-трансляция шоу Усик — Джошуа 2 (начало в 17:30)

В главном бою вечера бокса в Джидде чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) будет защищать свои титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в поединке против британского претендента Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Кроме того, на кону дуэли будет стоять пояс The Ring, который освободился в связи с уходом из бокса Тайсона Фьюри.

Андеркард шоу Усик - Джошуа 2

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Бой Усик — Джошуа 2 покажут в Украине бесплатно. "Телеграф" подробно писал, как это сделать. К слову, показ будет открыт также на сайте Parimatch и в официальном приложении бренда. Добавим, что букмекеры считают украинца фаворитом во второй схватке. Первый бой завершился победой Усика судейским решением.