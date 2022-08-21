Усик в тяжелейшем поединке победил Джошуа

Исторический бой состоялся в Саудовской Аравии

В субботу, 20 августа, в Джидде (Саудовская Аравия) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой между обладателем титулов WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британским претендентом Энтони Джошуа (24-3, 22 КО). На кону поединка стоял также вакантный пояс The Ring.

Бой завершился победой Александра Усика раздельным решением судей, сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing. Поединок продлился все отведенные 12 раундов.

Поединок начался с традиционной разведки, однако уже со второй 3-минутки боксеры начали тяжелые размены. Александр больше выбрасывал ударов, а британец был немного точнее. Поединок проходил в равной борьбе, пока в 8-9 раундах Джошуа не взорвался и едва не положил украинца на канвас. Однако уже в 10-м раунде Александр исправил ситуацию и заметно прибавил в чемпионских раундах.

В итоге судьи отдали победу Александру. Итоговый счет — 115-113, 113 — 115, 116 — 112 за Усика!

Первый бой между боксерами завершился победой Усика единогласным решением судей.

Напомним, в андеркарде шоу Усик — Джошуа 2 выступил еще один украинец, Даниель Лапин, который добыл уверенную победу решением судей. У нас на сайте доступен видеообзор поединка Лапин — Юрко.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри завершил карьеру боксера. Судьба его пояса пока не известна. Добавим, что "Цыганский король" может еще передумать и вернуться в бокс, как это было не раз.