Названа дата следующего боя Ломаченко

Спортсмен собирается защищать честь родной страны — на этот раз в боксерском поединке, а не в рядах ТРО

Украинский боксер Василий Ломаченко, успевший во время войны стать одним из бойцов территориальной обороны Одесчины, собрался возобновить спортивную карьеру. В субботу, 30 июля, было объявлено о дате его следующего боя, и состоится он уже этой осенью.

Детали приоткрыло издание Luckypunch.net, ссылаясь на информацию от вице-президента Top Rank Boxing Карла Моретти. В следующий раз украинский чемпион, ранее имеющий титулы сразу в трех весовых категориях, поборется за новую победу 22 октября.

Пока неизвестны имя его соперника и страна проведения боксерского поединка. С этими моментами компания, занимающаяся организацией боя, озаботится сразу после того, как Василий Ломаченко подтвердит, что сможет покинуть пределы Украины.

Стоит напомнить, что крайнее боксерское сражение у "Ломы" было еще зимой прошлого года — 21 декабря. Тогда на ринге легендарного Madison Square Garden украинцу с легкостью удалось победить Ричарда Комми.

После этого он должен был встретиться в бою с австралийцем Джорджем Камбососом, однако в Украину нагло вторглась россия. Приняв решение остаться в стране и уйти в отряды терробороны, Ломаченко отказался от боя, на что его противник отреагировал весьма по-человечески.

Стоит отметить, что Камбосос после этого потерял свой чемпионский титул, сразившись с Девином Хэйни.