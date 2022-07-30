Названо дату наступного бою Ломаченка

Спортсмен має намір захищати честь рідної країни — цього разу у боксерському поєдинку, а не в лавах ТРО

Український боксер Василь Ломаченко, який встиг під час війни стати одним із бійців територіальної оборони Одещини, зібрався відновити спортивну кар’єру. У суботу, 30 липня, було оголошено про дату його наступного бою, і відбудеться він уже цієї осені.

Деталі відкрило видання Luckypunch.net, посилаючись на інформацію від віце-президента Top Rank Boxing Карла Моретті. Наступного разу український чемпіон, який раніше мав титули одразу у трьох вагових категоріях, боротиметься за нову перемогу 22 жовтня.

Наразі невідомі ім’я його суперника та країна проведення боксерського поєдинку. З цими моментами компанія, яка займається організацією бою, розбиратимуться відразу після того, як Василь Ломаченко підтвердить, що зможе покинути межі України.

Варто нагадати, що "крайній" боксерський бій у "Ломи" був іще взимку минулого року — 21 грудня. Тоді на рингу легендарного Madison Square Garden українцю легко вдалося перемогти Річарда Коммі.

Після цього він мав зустрітися у бою з австралійцем Джорджем Камбососом, проте в Україну нахабно вторглася росія. Прийнявши рішення залишитися в країні і піти в загони тероборони, Ломаченко відмовився від бою, на що його противник відреагував із розумінням.

Варто зазначити, що Камбосос після цього втратив свій чемпіонський титул, поборовшись із Девіном Хейні.