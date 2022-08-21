Усик отправил британца в редкий стоячий нокаут, готовясь к Джошуа (видео)

Александр вырубил оппонента, но не стал добивать

В субботу, 20 августа, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) проведет свою первую защиту титулов WBA Super, WBO, IBF и IBO в бою-реванше с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). В день этого боя британский боксер Дэвид Аллен рассказал, как его нокаутировал украинец в спарринге.

Аллен на своей странице в Instagram признался, что Александр является лучшим боксером мира. В спарринге с украинцем Дэвид оказался в "стоячем" нокауте.

УСИК — ДЖОШУА 2: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ

"Я бы мог эти кадры никогда не выкладывать, но в знак предстоящего реванша с Джошуа, а захотел это все показать. В том спарринге я был уверен в себе, но Усик перехитрил меня. Никаких оправданий. Лучший боксер мира точно попал в мой подбородок. Я не упал, но на короткое время потерял сознание, оказавшись в нокауте", — написал Аллен.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Усик — Джошуа 2. Кроме того, этот поединок можно посмотреть бесплатно в Украине сразу на нескольких платформах. Добавим, что Александр в реванше является безоговорочным фаворитом.