Боксер Усика избил "Бульдога" перед реваншем Александра с Джошуа

Украинец выиграл свой бой на большой арене

В субботу, 20 августа, в андеркарде шоу Усик — Джошуа 2 в Джидде (Саудовская Аравия) украинский боксер Даниэль Лапин выиграл свой шестой поединок в карьере.

Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing в Twitter. Противостоял украинцу словацкий боксер по прозвищу "Бульдог" Йозеф Юрко.

УСИК — ДЖОШУА 2: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ

Непобедимый 25-летний Лапин (6-0), который провел поединок в полутяжелой весовой категории (до 79,378 кг), одолел 28-летнего словака Юрко (9-7-1, 6 КО) в 8-раундовом рейтинговом поединке. Бой продлился всю дистанцию, по итогам которой все судьи отдали победу украинцу со счетом 80-72,80-72 и 80-72.

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Справка: Даниэль Лапин — мастер спорта Украины по боксу, многократный чемпион Украины и призер чемпионата Европы. Провел 290 поединков в аматорском боксе, а на профессиональном ринге — 6 боев. Лапин является первым бойцом промоутерской компании Александра Усика — Usyk 17.

"Телеграф" ведет текстовую трансляцию вечера бокса в Джидде. К слову, основной кард шоу, как и главный бой, покажут в Украине бесплатно. Добавим, Усик является фаворитом в реванше с Джошуа. Напомним, Усик и Джошуа сразятся за 5 чемпионских поясов, три из которых — основные.