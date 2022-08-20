Боксер Усика побив "Бульдога" перед реваншем Олександра з Джошуа

Українець виграв свій бій на великій арені

У суботу, 20 серпня, в андеркарді шоу Усик — Джошуа 2 у Джидді (Саудівська Аравія) український боксер Даніель Лапін виграв свій шостий поєдинок у кар’єрі.

Про це повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing у Twitter. Протистояв українцеві словацький боксер на прізвисько "Бульдог" Йозеф Юрко.

УСИК — ДЖОШУА 2: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ

Непереможний 25-річний Лапін (6-0), який провів поєдинок у напівважкій ваговій категорії (до 79,378 кг), здолав 28-річного словака Юрка (9-7-1, 6 КО) у 8-раундовому рейтинговому поєдинку. Бій пройшов всю дистанцію, за підсумками якої всі судді віддали перемогу українцеві з рахунком 80-72,80-72 та 80-72.

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Довідка : Даніель Лапін – майстер спорту України з боксу, багаторазовий чемпіон України та призер чемпіонату Європи. Провів 290 поєдинків у аматорському боксі, а на професійному рингу – 6 боїв. Лапін є першим бійцем промоутерської компанії Олександра Усика — Usyk 17.

"Телеграф" веде текстову трансляцію вечора боксу у Джидді. До речі, основний кард шоу, як і головний бій, покажуть в Україні безкоштовно. Додамо, Усик є фаворитом у реванші з Джошуа. Нагадаємо, Усик і Джошуа б'ються за 5 чемпіонських поясів, три з яких — основні.