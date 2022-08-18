Усик — Джошуа 2: онлайн-трансляція вечора боксу

Шоу обіцяє бути цікавим

У суботу, 20 серпня, в Джидді (Саудівська Аравія) відбудеться великий вечір професійного боксу, головною подією якого стане супербій Олександр Усик — Ентоні Джошуа.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію вечора боксу. Початок — о 17:30 за київським часом (ранній андеркард), головний бій розпочнеться ближче до опівночі. Крім того, у цій статті можна побачити відеофрагменти шоу.

Онлайн-трансляція шоу Усик — Джошуа 2 (початок о 17:30)

У головному бою вечора боксу в Джидді чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) захищатиме свої титули WBA Super, WBO, IBF та IBO у поєдинку проти британського претендента Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО). Крім того, на кону дуелі стоятиме пояс The Ring, який звільнився у зв’язку з відходом з боксу Тайсона Ф’юрі.

Андеркард шоу Усик - Джошуа 2

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Бій Усик — Джошуа 2 покажуть в Україні безкоштовно. "Телеграф" докладно писав, як це зробити. Додамо, що букмекери вважають українця фаворитом у другій сутичці. Перший бій завершився перемогою Усика суддівським рішенням.