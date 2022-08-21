Усик у важкому поєдинку переміг Джошуа

Історичний бій відбувся у Саудівській Аравії

У суботу, 20 серпня, у Джидді (Саудівська Аравія) відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став чемпіонський бій між володарем титулів WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та британським претендентом Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО). На кону поєдинку стояв також вакантний пояс The Ring.

Бій завершився перемогою Олександра Усика роздільним рішенням суддів, повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing. Поєдинок тривав усі відведені 12 раундів.

Поєдинок розпочався з традиційної розвідки, проте вже з другої 3-хвилинки боксери розпочали важкі розміни. Олександр більше викидав ударів, а британець був трохи точнішим. Поєдинок проходив у рівній боротьбі, доки у 8-9 раундах Джошуа не вибухнув і мало не поклав українця на канвас. Проте вже у 10-му раунді Олександр виправив ситуацію та помітно додав у чемпіонських раундах.

Зрештою судді віддали перемогу Олександру. Підсумковий рахунок — 115 — 113, 113 — 115, 116 — 112 за Усика!

Перший бій між боксерами завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, в андеркарді шоу Усик — Джошуа 2 виступив ще один українець Даніель Лапін, який здобув впевнену перемогу рішенням суддів. У нас на сайті доступний відеоогляд поєдинку Лапін — Юрко.

Раніше повідомлялося, що чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі завершив кар’єру боксера. Доля його пояса поки що не відома. Додамо, що Циганський король може ще передумати і повернутися в бокс, як це було не раз.