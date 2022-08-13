Непереможний український "Халк" побив екссуперника Кличка (відео)

Український "Халк" виграв 10-й бій у кар’єрі

У суботу, 13 серпня, непереможний український суперваговик Ігор Шевадзуцький (10-0, 8 КО) на вечорі боксу в Гамбурзі (Німеччина) переміг американця Кевіна Джонсона (35-20-1, 19 КО).

32-річний криворіжець здобув перемогу за очками. Анастасія Шевадзуцька на своїй сторінці в Instagram опублікувала повне відео бою з видом з рінгсайду.

Українець на прізвисько "Халк" з перших хвилин взяв ініціативу до своїх рук і 8 раундів домінував над 42-річним ветераном. За підсумками восьми 3-хвилинок усі судді віддали перемогу українцю. До речі, Ігор відсвяткував свою ювілейну, десяту перемогу.

Повне відео бою Шевадзуцький — Джонсон:

Додамо, що Джонсон відомий тим, що претендував на чемпіонський пояс WBC Віталія Кличка. 12 грудня 2009 року Віталій переміг американця одноголосним рішенням суддів — 109-119, 108-120 та 108-120.

Нагадаємо, вже у суботу, 20 серпня, український чемпіон світу Олександр Усик захищатиме свої титули у реванші з Ентоні Джошуа. Цей поєдинок покажуть в Україні безкоштовно. До речі, Олександр є фаворитом у протистоянні. Додамо, що українець підходить до бою у гарній фізичній формі. Також на кону дуелі стоятиме ще один чемпіонський титул.