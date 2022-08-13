Непобедимый украинский "Халк" побил экс-соперника Кличко (видео)

Украинский "Халк" выиграл 10-й бой в карьере

В субботу, 13 августа, непобедимый украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (10-0, 8 КО) на вечере бокса в Гамбурге (Германия) победил американца Кевина Джонсона (35-20-1, 19 КО).

32-летний криворожанин добыл победу по очкам. Анастасия Шевадзуцкая на своей странице в Instagram опубликовала полное видео боя с видом из рингсайда.

Украинец по прозвищу "Халк" с первых минут взял инициативу в свои руки и 8 раундов колотил 42-летнего ветерана. По итогам восьми 3-минуток все судьи отдали победу украинцу. К слову, Игорь отпраздновал свою юбилейную, десятую победу.

Полное видео боя Шевадзуцкий — Джонсон:

Добавим, что Джонсон известен тем, что претендовал на чемпионский пояс WBC Виталия Кличко. 12 декабря 2009 года Виталий победил американца единогласнім решением судей — 109-119, 108-120 и 108-120.

Напомним, уже в субботу, 20 августа, украинский чемпион мира Александр Усик будет защищать свои титулы в реванше с Энтони Джошуа. Этот поединок покажут в Украине бесплатно. К слову, Александр является фаворитом в противостоянии. Добавим, что украинец подходит к бою в хорошей физической форме. Также на кону дуэли будет стоять еще один чемпионский титул.