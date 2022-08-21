Усик — Джошуа 2: найкращі моменти супербою (відео)

Олександр здобув одну з найважчих перемог у своїй кар’єрі

У ніч на неділю 21 серпня в Саудівській Аравії Олександр Усик (20-0, 13 КО) захистив титули WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі, а також завоював вакантний пояс The Ring у тяжкому бою проти британця Ентоні Джошуа (24- 3, 22 КО).

Поєдинок для чемпіона пройшов досить тяжко, а переможця довелося визначати суддям, які розділилися думками щодо результату реваншу. Підсумковий рахунок — 115-113, 113-115, 116-112 на користь українця.

Олександр та Джошуа провели конкурентний бій, який міг завершитися достроково. У 9-му раунді британський претендент був дуже близьким до нокауту, але український боксер продемонстрував небувалу стійкість та "вижив" до кінця 3-хвилинки. У чемпіонських раундах Усик на голову був сильнішим за AJ.

Найкращі моменти бою Усик — Джошуа 2 (повний бій доступний на megogo):

Нагадаємо, в андеркарді вечора боксу в Джидді виступив ще один українець Даніель Лапін, який здобув впевнену перемогу рішенням суддів. У нас на сайті доступний відеоогляд поєдинку Лапіна зі словацьким "Бульдогом".

Раніше повідомлялося, що за Усика взялася російська пропагандистка Скабеєва, якій не сподобався козацький образ Олександра на медіазаходах перед реваншем із Джошуа.